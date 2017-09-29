Дело Майдана: ГПУ подозревает руководство полиции

Генпрокуратура сообщила о подозрении в преступлениях против активистов Евромайдана двум руководителям Нацполиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

Вместе с руководителями полиции о подозрении сообщили еще одному бывшему сотруднику МВД.

Сообщается, что подозрение объявлено из-за препятствия митингам активистов Евромайдана в 2013-2014 годах. В том числе это препятствие выражалось в разработке проектов Кабинета министров, которые предоставляли правоохранителям разрешение на применение гранат российского производства против активистов в феврале 2014 года. Также подозрение касается координации силовиков во время вооруженного разгона митингующих 18-19 февраля 2014 года.

"Кроме того, одному из подозреваемых сообщено о подозрении по факту незаконной дачи неправомерной выгоды работникам правоохранительных органов с целью склонения их к совершению преступлений в отношении участников протестов в Киеве в 2013-2014 годах. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей", – отметили в Генпрокуратуре.

Народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко на своей странице в Facebook написал, что речь идет об Игоре Бабиче, Анатолие Серединском и Сергее Поготове.

Бабич и Серединский, которые сейчас занимают должности главы и заместителя главы Департамента превентивной деятельности Нацполиции соответственно, во время Майдана работали в отделе службы работы конвойных подразделений специальных учреждений и судебной милиции.

В то же время Сергей Поготов, который сейчас возглавляет группу по охранной деятельности в НАК "Нафтогаз Украина", во время Революции достоинства занимал должность первого заместителя руководителя Департамента общественной безопасности МВД.

Напомним, ранее Генпрокуратура не нашла подтверждений того, что во время Революции Достоинства использовалось оружие отделений МВД.

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Источник: korrespondent.net