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29. 09. 2017

На Житомирщине взорвали авто депутата

В поселке Першотравенск Житомирской области в ночь на пятницу, 29 сентября, взорвали автомобиль председателя фракции УКРОП в Житомирском областном совете, заместителя Барановского городского головы Натальи Кокитко. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила пресс-секретарь партии Евгения Кравчук.

По ее словам, взрыв произошел около 04:00. 

В результате инцидента сгорели капот, двигатель, передняя панель и передние кожаные сиденья автомобиля.

По словам самой Кокитко, она не имеет врагов в Барановке.

"Специалисты еще не сделали выводов, но вряд ли машина взорвалась сама. Если ее взорвали преднамеренно, то это может быть связано с моей депутатской и общественной деятельностью. Случались ситуации, когда после голосования на сессии областного совета укроповцы получали угрозы", – написала она.

Cмотрите фотогалерею: На Житомирщине взорвали авто депутата

Напомним, ранее в Николаеве сожгли авто антикоррупционера Андрея Ермолаева.

Источник: korrespondent.net

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