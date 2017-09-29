Полиция закрыла дело по ДТП с нардепом Барной

Полиция закрыла дело о дорожно-транспортном происшествии с участием депутата от БПП Олега Барны. Об этом сообщили в столичной полиции в ответ на запрос Українських новин.

"По результатам проведенного досудебного расследования в уголовном производстве, на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса принято решение о его закрытии", – сказано в тексте ответа.

В ходе досудебного расследования Барну допросили. Он указал, что ДТП произошло по его собственной невнимательности.

Сам нардеп в комментарии агентству заявил, что после ДТП у него взяли кровь на анализ, но экспертиза не нашла алкоголя в организме.

Напомним, вечером 14 июня в Киеве на площади Победы автомобиль Škoda, за рулем которого был Олег Барна, столкнулся с трамваем. Нардеп получил травмы и был госпитализирован.

Источник: korrespondent.net