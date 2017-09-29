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29. 09. 2017

США отказались признавать независимость Иракского Курдистана

США не признают референдум о независимости в иракском Курдистане, заявил в пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Его слова приводит Reuters.

"Соединенные Штаты не признают односторонний референдум регионального правительства Курдистана, состоявшийся в понедельник. Голосование и результаты не имеют легитимности, и мы продолжаем поддерживать единый, федеральный, демократический и процветающий Ирак", - подчеркнул Тиллерсон.

"Мы призываем к спокойствию и прекращению словесных обвинений и взаимных угроз", - добавил он.

В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. Согласно официальным данным, за создание суверенного государства высказались более 92 процентов населения.

Против проведения плебисцита категорически выступают правительство Ирака, а также Турция и Иран. В США заявляли, что "проведение референдума в спорных районах является особенно провокационным и дестабилизирующим".

Напомним, после референдума Багдад потребовал от властей автономии передать ему контроль над международными аэропортами Эрбиля и Сулеймании. Курдское руководство ответило отказом. На это Багдад закрыл небо над Иракским Курдистаном.

Источник: korrespondent.net

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