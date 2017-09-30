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30. 09. 2017

На Донбассе на выходные усилили патрулирование

В течение ближайших выходных общественный порядок в Донецкой области будут обеспечивать более тысячи полицейских, сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

"С целью усиления публичной безопасности и профилактики преступлений на патрулирование по всей области вышли дополнительные силы полиции. Основные задачи правоохранителей - не допустить нарушений общественного порядка в местах скопления людей, своевременно обнаружить незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, установить и задержать лиц, причастных к терроризму, пресечь наркопреступления", - говорится в сообщении.

В частности, на службу по охране общественного порядка в Мариуполе заступили 300 сотрудников Нацполиции и Нацгвардии.

Ранее в Администрации президента Петра Порошенко завершили согласование с международными партнерами законопроекта об особенностях госполитики по восстановлению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донбасса.

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Источник: korrespondent.net

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