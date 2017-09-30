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30. 09. 2017

С октября водители должны будут включать фары днем

В Украине с 1 октября водители должны будут включать дневные ходовые огни или ближний свет фар на загородных дорогах, напоминает пресс-служба Национальной полиции.

"В соответствии с пунктом 9.8 Правил дорожного движения, с 1 октября по 1 мая это положение является обязательным для исполнения и призвано повысить безопасность дорожного движения в затемненных участках дороги как в светлое время суток, так и в темное," - сообщает полиция.

Правила введены для повышения видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения в связи с сокращением светового дня и погодными условиями. За игнорирование этой нормы предусмотрен штраф в размере 425 гривен.

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Источник: korrespondent.net

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