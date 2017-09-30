В Барселоне митингуют сто тысяч человек

Количество участников митинга в центре Барселоны в поддержку референдума возросло до порядка ста тысяч человек, сообщили организаторы акции.



"По нашим предварительным данным, здесь находятся порядка ста тысяч человек", - сказал собеседник агентства.

Акция на площади перед фонтаном Монжуик в Барселоне началась в семь часов вечера по местному времени с концерта. Поддержать референдум о независимости автономии, который назначен на воскресенье, пришли студенты, пенсионеры, семьи с детьми. Многие несут в руках эстеладу - неофициальный флаг сторонников независимости Каталонии.

На площади дежурят наряды Mossos d'Esquadra (каталонская полиция), бригады скорой помощи. Митинг проходит мирно. Ожидается, что перед собравшимися выступит председатель каталонского Женералитета Карлес Пучдемон.

Напомним, власти Каталонии намерены провести 1 октября референдум о независимости, который не признает Испания. Парламент автономного сообщества 6 сентября принял закон о референдуме.

Ранее сообщалось, что Испания стягивает к Каталонии дополнительные подразделения полиции из-за референдума о независимости.

В Каталонии изъяли миллионы бюллетеней для референдума

Источник: korrespondent.net