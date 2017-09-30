В ЦРУ набирают сотрудников со знанием русского языка

Центральное разведывательное управление США ведет набор сотрудников со знанием русского языка для "раскрытия правды".



"Говорите по-русски? Являетесь гражданином США с высшим образованием? Интересуетесь национальной безопасностью? Ваши навыки нужны здесь", - говорится в сообщении ЦРУ в Twitter.

В надписи на прикрепленном к сообщению изображении говорится, что "в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ" можно "раскрыть правду".

Speak Russian?

US citizen with a college degree?

Interest in national security?



Your skills are needed here.https://t.co/acebqeWxty pic.twitter.com/nxWJdNt9gw — CIA (@CIA) 29 сентября 2017 г.

Сообщение ведомства вызвало бурную реакцию пользователей. В частности, один из них написал, что "у Трампа уже есть работа". Пользователь из Великобритании написал: "Это самое скучное сообщение с предложением вакансии. Вы не смотрите фильмы?". Еще один пользователь Twitter из США написал: "Эти ребята знают, в чем дело. Ходят слухи, что приближаются выборы в России".

Ранее самолет Ту-154М, входящий в состав Военно-космических сил России, совершил наблюдательный полет над центром Вашингтона, в том числе над зданиями Пентагона, Белого дома, ЦРУ и Конгресса США.

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Источник: korrespondent.net