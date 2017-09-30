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30. 09. 2017

США выделят Украине пять миллионов на кибербезопасность

Соединенные Штаты Америки выделят Украине более 5 миллионов долларов на борьбу с киберугрозами, сообщает пресс-служба посольства США.

В пятницу США и Украина провели в Киеве первый двусторонний диалог по кибербезопасности. "Посол США Мари Йованович заявила, что Соединенные Штаты предоставят более 5 млн долларов в рамках новой помощи в области кибербезопасности, направленной на укрепление способности Украины предотвращать, уменьшать влияние и реагировать на кибератаки", - сообщили дипломаты.

Сообщается, что собеседники обсудили защиту "критической инфраструктуры" и военных систем, укрепление доверия в сфере кибербезопасности в ОБСЕ.

"Обе стороны выразили общее беспокойство тем, что наиболее серьезные вредоносные действия в области кибер-деятельности имеют потенциал подорвать мир, процветание и стабильность международного сообщества", - отметили в посольстве.

Напомним, в Евросоюзе создадут ведомство по кибербезопасности.

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Источник: korrespondent.net

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