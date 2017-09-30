Парубий рассказал о подземных тоннелях под Радой

Об этих тоннелях многие говорят, однако мало кто их видел. И только сейчас широкой аудитории позволили заглянуть в один из подземных переходов, расположенный под Верховной Радой, а также рассказали о самых защищенных местах в парламенте, сообщает ТСН.

Некоторые нардепы не скрывают, что под правительственным кварталом построена целая сеть подземных переходов, соединяющих между собой здания парламента, Кабинета министров и Администрации президента и позволяющих в считанные минуты покинуть правительственный квартал в случае опасности.

Что касается тоннеля под Верховной Радой, у него есть как минимум несколько выходов. По словам спикера парламента Андрея Парубия, один из них выходит на Садовую, а другой на Липскую улицу. По слухам, есть еще тоннель, который ведет прямиком к станции метро "Арсенальная". Эти слухи подтверждают и диггеры, однако в парламенте их комментировать отказываются, намекая на засекреченный статус большинства тоннелей.

Впрочем, в самом здании ВР тоже есть безопасные места. Самое защищенное из них - в кабинете Парубия. Именно здесь собиралось руководство страны во время российской агрессии, отсюда посылали приказы войскам.

Парубий назвал пять приоритетов работы Рады

Источник: korrespondent.net