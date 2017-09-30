Латвия поддержала украинский закон об образовании

Министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис назвал понятными действия Украины в языковом вопросе в контексте нового закона об образовании, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Шаги Украины по обеспечению условий для изучения государственного языка в системе образования понятны", – заявил Шадурскис в Риге в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Латвийский министр на примере своей страны подчеркнул важность создания предпосылок для получения учащейся молодежью знания государственного языка. По словам Шадурскиса, это позволяет избежать дискриминации на рынке труда.

Как сообщается, во время встречи Климкин ознакомил латвийского министра с основными положениями закона Украины "Об образовании". Стороны также подписали межправительственное соглашение в сфере образования, науки, молодежи и спорта.

Напомним, в Украине 28 сентября вступил в силу закон "Об образовании", который предусматривает 12-летнее образование в школе и повышение роли украинского языка.

Документ вызвал резкую критику в некоторых странах, в частности, Венгрии и Румынии.

В России его назвали "актом этноцида русского народа в Украине".

Климкин: Закон об образовании направлен в Венецианскую комиссию

Источник: korrespondent.net