В РФ застрелившего сослуживцев солдата убили при задержании

Военный, сбежавший с оружием с полигона в Амурской области России после расстрела сослуживцев, оказал сопротивление при задержании и был смертельно ранен. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.



По данным ведомства, стрелявшего в сослуживцев обнаружило и блокировало антитеррористическое подразделение. Во время задержания он открыл стрельбу, после чего против него применили оружие.

В настоящее время на месте происшествия работает комиссия министерства обороны России.

По данным властей, нападение на сослуживцев совершил уроженец Дагестана 1994 года рождения, призванный недавно на военную службу в Нижневартовске.

Напомним, в Амурской области России военнослужащий расстрелял из автомата сослуживцев, в результате чего офицер и двое военнослужащих погибли, еще двое ранены.

В России мужчина расстрелял восемь человек

Источник: korrespondent.net