Расстрел депутата в Черкассах: версии прокуратуры

В прокуратуре рассматривают несколько версий убийства депутата Черкасского горсовета, начальника городского департамента ЖКХ Михаила Бинусова, в том числе, рассматривается версия убийства депутата, которая связана с его служебной деятельностью. Об этом сказал на брифинге прокурор Черкасской области Сергей Овчаренко, передает УНН.

"Разрабатывается несколько версий. Мы не можем их раскрывать все, потому что есть вопросы, связанные с тайной следствия. Но хочу сказать, что рассматривается версия о его убийства, связанного с его служебной деятельностью, убийство, совершенное по заказу неустановленными лицами, убийство, совершенное из других личных мотивов неизвестными лицами. Есть еще ряд версий, которые я не хотел бы озвучивать, чтобы не повредить расследованию уголовного производства ", - рассказал прокурор.

В свою очередь, начальник ГУ ЧП в Черкасской области Валерий Лютый также отметил, что злоумышленники готовились к этому преступлению. По его словам, ситуацию усложняет то, что место, где было совершено преступление, является безлюдным. Однако, добавил он, полиция опросит всех, кто может знать хоть что-то.

Напомним, в Черкассах поздно вечером в четверг, 28 сентября, убили депутата городского совета Михаила Бинусова. Депутата расстреляли из автомата Калашникова около гаражей, возле городского кладбища №2.

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Источник: korrespondent.net