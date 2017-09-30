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30. 09. 2017

В Китае произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в китайской провинции Сычуань на юге центральной части страны. По данным Геологической службы США, его очаг залегал на глубине 10-13 км в 78 км к западу от города Гуанъюань.

Информации о пострадавших пока не поступало, сообщается о незначительном ущербе от толчков.

Согласно данным властей провинции, приостановлено движение по некоторым железнодорожным направлениям в целях безопасности.

Недавно землетрясение магнитудой 5,9 произошло в акватории Тихого океана в 64 км к востоку от японского города Хатинохе (остров Хонсю).

Источник: korrespondent.net

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