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30. 09. 2017

В Эстонии стартовали совместные с НАТО учения

В Эстонии в субботу, 30 сентября, стартовали учения военизированной добровольческой организации "Кайтселиит" (Kaitseliit) Sibul 2017 ("Лук 2017"). Учениям предшествовали начавшиеся 25 сентября учебные сборы. На учениях, которые завершатся 1 октября, будут отрабатываться навыки боевой деятельности в условиях конвенциональной войны, сообщили в пресс-службе "Кайтселиита".

Согласно сценарию, боевые и тыловые роты Южного округа "Кайтселиита" будут вести оборонительные бои против наступающих на них пехотных подразделений, поддерживаемых боевой группой НАТО.

Как рассказал командир дружины города Тарту, руководитель учений подполковник Калле Кехлер, на учениях будут подведены итоги трехлетнего цикла обучения дружин Южной Эстонии и проведена подготовка штабов и частей к предстоящим в будущем году крупным маневрам Сил обороны Siil 2018 ("Еж 2018").

Ранее в Эстонии заявляли, что Россия планирует военные шаги против Беларуси, если политическая ситуация там изменится.

Источник: korrespondent.net

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