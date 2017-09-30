Минфин хочет сократить количество стипендий студентам

Министерство финансов Украиы сохраняет планы по сокращению в 2018 году количества студентов, которые получают академическии стипендии, заявил заместитель министра финансов Сергей Марченко в интервью журналу Корреспондент.

"У нас до сих пор остался план по сокращению получателей академических стипендий. Чтобы вывести Минобразования на диалог, нам нужно было начать дискуссию по стипендиям, мы пытались уменьшить сумму. Отдельную бюджетную программу вывели для академических стипендий. Отдельную — для социальных. Но с Минобразования не все так просто, поскольку сейчас это уже как процесс игры. Мы пытаемся найти свои аргументы, чтобы продвинуться дальше", - отметил Марченко.

По его словам, для Минфина принципиально, чтобы тренд по уменьшению количества академических стипендий двигался дальше.

"В этом году 45% студентов получают стипендию, давайте говорить 40%, 35% — в следующем. При этом возрастут сами размеры стипендий", - добавил заместитель министра.

Марченко подчеркнул, что для Минфина важно, чтобы договоренности, которые по этому вопросу были в декабре 2016 года, выполнялись.

"Нам обещали, что нас услышали, что готовы двигаться к уменьшению, все понимают, что это правильно. Но пока, судя по риторике Министерства образования, они не готовы к такой постановке вопроса", - констатирует чиновник.

При этом, по его словам, Минфин готов рассмотреть возможность расширения категории социальных стипендиатов.

Полную версию интервью Марченко читайте в №35 журнала Корреспондент.

Напомним, что в декабре 2016 года Кабмин повысил уровень минимальной академической стипендии до 1100 гривен.

Источник: korrespondent.net