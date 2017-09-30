Дания задействует солдат на пограничных пунктах с Германией

Военнослужащие Дании помогут полицейским контролировать границы с Германией. Эта мера принята, чтобы уменьшить нагрузку на сотрудников полиции. Датское правительство усилило пограничный контроль в 2016 году из-за увеличивающегося потока беженцев.

Вооруженные военнослужащие будут действовать на отдалении от полицейских, контроль автомобилей в их задачи не войдет. Кроме того, военных не станут задействовать на паромных переправах.

Соответствующую спецподготовку пройдут в общей сложности 160 датских военнослужащих, после чего в течение как минимум трех месяцев они будут охранять не только пограничные пункты, но также посольство Израиля и еврейские учреждения в Копенгагене.

Дания граничит на юге с федеральной землей Шлезвиг-Гольштейн. Ее премьер-министр Даниэль Гюнтер во время визита в Копенгаген отметил, что самая большая проблема - это не военнослужащие на границе, а сам по себе пограничный контроль. В беседе с главой датского правительства Ларсом Лекке Расмуссеном Гюнтер выразил надежду на то, что такое положение дел не будет постоянным, и подчеркнул: "Европа - это открытые границы".

Недавно Федеральная полиция Германии обнаружила новый маршрут нелегальной миграции.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net