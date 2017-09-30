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30. 09. 2017

Порошенко назначил представителей по спорам с ЕС

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о включении представителей Украины в арбитражные группы между Украиной и Европейским союзом. Споры определены статьями 306 и 307 Соглашения об ассоциации между Украиной с одной стороны и Европейским союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами с другой.

В арбитражные группы со стороны Украины назначены:

– Сергей Гришко (заместитель генерального директора ООО "Редклифф Партнерс");

– Тарас Качка (заместитель исполнительного директора международного фонда "Возрождение");

– Виктор Муравьев (завкафедрой сравнительного и европейского права Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко);

– Юрий Рудюк (партнер юридической фирмы Van Bael & Bellis, Королевство Бельгия).

Напомним, Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом вступило в силу 1 сентября 2017 года.

Источник: korrespondent.net

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