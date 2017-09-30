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30. 09. 2017

СБУ провела масштабные учения на Тернопольщине

В Тернопольской области прошли плановые тактико-специальные антитеррористические учения, в которых приняли участие более 500 сотрудников силовых ведомств, органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

"Участники учений проводили интенсивные поисковые мероприятия, выполняли задачи по обезвреживанию диверсионных групп, ведению переговоров со злоумышленниками, захватившими заложников. На одном из объектов повышенной техногенной опасности, расположенном недалеко от областного центра, была проведена учебная штурмовая операция силами спецподразделений Альфа и КОРД", – говорится в сообщении.

Отмечается, что учения позволили проверить готовность всех субъектов антитеррористической деятельности в Тернопольской области к предотвращению совершения диверсий и террористических актов, пресечения и минимизации последствий.

Cмотрите фотогалерею: СБУ провела масштабные учения на Тернопольщине

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе СБУ приостановила антитеррористические учения в Виннице в связи с начавшимися взрывами на складах боеприпасов в соседней Калиновке.

СБУ заявила о предотвращении антиукраинской провокации в Брюсселе

Источник: korrespondent.net

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