Россия заявила об уничтожении тысяч боевиков ИГИЛ

Попытки наступления террористических группировок Джабхат Ан-Нусра и ИГИЛ на западе и востоке Сирии, завершились провалом. Такую информацию обнародовал официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков, передает Интерфакс.

"Террористические группировки ИГИЛ и "ан-Нусра" понесли самые серьезные потери за последние несколько месяцев", – заявил Конашенков и подчеркнул, что "скоординированные по времени и направлениям ударов вылазки боевиков на позиции сирийских войск в провинциях Идлиб и Дейр-эз-Зор при поддержке авиации ВКС России были успешно нейтрализованы, а нападавшие боевики уничтожены".

Генерал сообщил, что "в результате точных ракетно-авиационных ударов ВКС России с 19 по 29 сентября подтвержденные потери террористов составили 2459 боевиков убитыми и около 2,7 тысяч раненными".

Среди уничтоженных террористов 16 полевых командиров различных уровней и более 400 экстремистов, выходцев из России и стран СНГ.

По словам Конашенкова, сейчас сирийские войска при поддержке российской авиации завершают операцию по окружению и уничтожению вторгшейся с территории Ирака полуторатысячной группировки ИГИЛ на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе Минобороны РФ сообщило об "уникальной операции" в Сирии, в результате которой за сутки якобы были уничтожены более 800 боевиков группировки Джабхат ан-Нусра, а российские потери составили лишь трое раненых спецназовцев.

Однако позже стало известно об убитых российских офицерах примерно в то же время, когда проводилась "спецоперация". Также погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов, руководивший ранее, по данным СМИ, пророссийскими сепаратистами в ДНР.

Источник: korrespondent.net