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30. 09. 2017

Участник батальона Призрак получил 10 лет тюрьмы

Житель Луганской области, который в 2014 году добровольно вступил в так называемый батальон Призрак сепаратистов самопровозглашенной ЛНР, приговорен к 10 годам лишения свободы, сообщает региональная прокуратура.

"В ходе расследования установлено, что в составе указанного структурного подразделения силового блока террористической организации ЛНР боевик оказал сопротивление выполнению служебных обязанностей военнослужащими Вооруженных Сил Украины, задействованными в проведении АТО. Во время досудебного расследования пособнику террористов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину и дал показания относительно других участников ЛНР, причастных к событиям 2014 года на территории Луганщины.

В итоге мужчина был признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) и хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе суд признал виновными журналистов Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина, которых подозревали в создании сепаратистского канала "Новороссия ТВ". Обоим дали по девять лет лишения свободы.

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Источник: korrespondent.net

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