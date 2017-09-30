Иран ввел топливное эмбарго против Иракского Курдистана

Тегеран запретил ввоз и вывоз горюче-смазочных материалов в города и населенные пункты Иракского Курдистана, сообщает агентство ИРНА.

"Международным транспортным компаниям и водителям следует избегать загрузки и перевозки горюче-смазочных материалов в курдский регион и из него до получения дальнейших указаний", – говорится в распоряжении иранского Минтранса.

По данным агентства, в распоряжении которого находится копия директивы министерства, документ датирован 27 сентября. Минтранс Ирана разослал его в различные транспортные компании и организации.

Как сообщал Корреспондент.net, 25 сентября состоялся референдум о независимости Иракского Курдистана. За его независимость проголосовали почти 93% избирателей.

В тот же день Иран закрыл границу с Иракским Курдистаном по просьбе правительства Ирака.

Ранее США отказались признавать независимость Иракского Курдистана.

Источник: korrespondent.net