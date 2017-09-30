В зоне АТО с начала суток ранены три бойца – штаб

С начала нынешних суток, 30 сентября, подразделения сепаратистов неднократно открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, три бойца были ранены, передает пресс-центр штаба АТО.

Так, противник трижды открывал огонь из различных видов гранатометов и стрелкового оружия по украинским военным на юго-восточных окраинах Авдеевки.

"Во время этих обстрелов, в 12.45, двое наших бойцов получили боевые травмы. Из этого же оружия пророссийские наемники ночью били недалеко от шахты Бутовка. А около 12:00, в результате вражеского обстрела укреплений сил АТО в районе Песков, получил ранения один украинский военнослужащий", – говорится в сообщении.

По информации штаба, на приморском направлении напряжение сохранялось в районе Водяного, где трижды применялись гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Кроме того, под вражеским огнем оказались опорные пункты ВСУ вблизи Богдановки и Широкино.

Как сообщал Корреспондент.net, за сутки 29 сентября на Данбассе зафиксировали 16 обстрелов со стороны сепаратистов. Ранения получили четверо бойцов ВСУ.

Источник: korrespondent.net