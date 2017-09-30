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30. 09. 2017

В Польше завели дело из-за таблички, дискриминирующей украинцев

Окружная прокуратура в городе Щецин на северо-западе Польши открыла производство против владельца магазина Bimex за размещение на входе таблички с надписью "Внимание! Каждый гражданин Украины, пройдя кассу, подвергается проверке". Об этом пишет Укринформ.

Представитель окружной прокуратуры Иоанна Бирановська-Сохальска заявила, что ведомство автоматически инициировало следствие по этому делу, сразу после появления соответствующей информации в СМИ.

Владелец магазина Ежи Битель распорядился снять табличку и извинился за нее. По его словам, она должна была иметь другое содержание.

Он признался, что решение о вывешивании таблички было эмоциональным, поскольку имели место случаи краж в магазине, совершенные украинцами. В то же время, он отметил, что не ожидал, что это дело обретет такой широкий резонанс в Польше.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее украинца обвинили в жестоком убийстве в Польше. Мужчине грозит пожизненный тюремный срок.

В Польше задержали украинцев за незаконное изготовление сигарет

Источник: korrespondent.net

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