В Калиновке населению начали подключать газ

На складах боеприпасов в Калиновке вечером 30 сентября открытых очагов горения нет, однако до сих пор наблюдается одиночная детонация боеприпасов, сообщает ГСЧС.

Несмотря на это, местным жителям начали подключать газ.

"По состоянию на 20:00 30 сентября 2017 года возобновлено газоснабжение 11 тыс. 983 абонентам", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, на наличие взрывоопасных предметов уже обследовано 7800 га территорий в пяти населенных пунктах (в Калиновском районе – 3, в Винницком – 2).

Сейчас проводится очистка от взрывоопасных предметов местности за пределами населенных пунктов в 10-километровой зоне вокруг арсенала

Как сообщал Корреспондент.net, после начала взрывов в Калиновке компания Винницагаз приостановила подачу газа для 15 тысяч абонентов в 16 населенных пунктах.

Также была остановлена работа трех газораспределительных станций.

Источник: korrespondent.net