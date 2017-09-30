СМИ: Украинские летчики могли погибнуть в Конго

Среди погибших во время падения военного самолета в Конго могут быть граждане Украины. Об этом сообщает местное издание Actualite.cd со ссылкой на представителей правительства.
"Восемь погибших, в том числе три украинца при крушении военного самолета в Киншасе", – говорится в сообщении.
Издание уточняет, что трое украинцев были членами экипажа, а остальные пятеро – их конвоирами.
Как сообщал Корреспондент.net, в Конго разбился военный самолет. Изначально появилась информация о 12 жертвах. Якобы Ан-12 упал из-за технических проблем.
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Источник: korrespondent.net