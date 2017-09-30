Мадрид заблокировал систему подсчета голосов в Каталонии

Центральные власти Испании заблокировали электронную систему подсчета голосов избирателей в Каталонии, сообщает Deutsche Welle.

Мадрид заблокировал систему, чтобы помешать проведению референдума о независимости Каталонии, запланированного на 1 октября. Полиция взяла под контроль технологический центр региона, где хранится программное обеспечение для электронной системы подсчета голосов.

Ранее испанская полиция опечатала входы в 1,3 тыс. школ, которые должны были функционировать как избирательные участки на референдуме.

Источник: korrespondent.net