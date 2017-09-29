Витебчанка жестоко избивала сына-инвалида за отказ от поста и молитв

В Витебске местная жительница жестоко избивала 9-летнего сына-инвалида за то, что он отказывался молиться и соблюдать пост. Она его не только наказывала, но и избивала, душила и даже угрожала убийством. В отношении витебчанки возбуждено уголовное дело, о чем стало известно 29 сентября.

В прокуратуре Витебске сообщили, что семья казалась благополучной. Женщина была глубоко верующей и попыталась привить веру девятилетнему сыну, но перестаралась. Мальчик не был готов часами молиться и соблюдать длительные церковные посты, отказываясь от пищи.

За это женщина жестоко его наказывала. В один день она ударила сына книгой по голове, а затем схватила его голову и резко стукнула о деревянную парту. После этого женщина стала наносить удары стеклянной банкой по голове, повалила на пол и села сверху. Она обхватила шею мальчика руками и стала душить, попутно угрожая его убить.

В отношении нерадивой матери витебская прокуратура возбудила уголовное дело по статье 186 УК (угроза убийством), санкция которой предуматривает до двухлет лишения свободы. В администрацию города направлено требование о признании ребенка нуждающимся в государственной защите и изъятии его из семьи.