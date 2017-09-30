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30. 09. 2017

Министр труда рассказала, что будет с зарплатами и пособием по безработице

Источник фото: Telegraf.by

Во время прямой телефонной линии в субботу, 30 сентября, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказала, что будет с зарплатами и пособием по безработице. Задание по достижению средней заработной платы в Беларуси к концу года 1 тыс. рублей будет выполнено, а размер пособия по безработице пока останется без изменений.

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По итогам января-августа средняя зарплата отстает от установленного графика в отдельных регионах и отдельных видах деятельности. Однако, по словам министра, это не помешает выполнить плановое задание по обеспечению уровня средней зарплаты по Беларуси в тысячу рублей к концу 2017 года.
 
Ирина Костевич напомнила, что в сентябре была увеличена тарифная ставка первого разряда для бюджетников, а также повышены зарплаты госслужащих. «Это окажет свое влияние на показатели роста зарплаты в целом по стране», - цитирует ее БелТА.
 
По данным Белстата, в августе средняя заработная плата в Беларуси выросла на 16,9 рубля. Она составила 844,4 рубля, или около 435 долларов.
 
Также глава Минтруда прокомментировала ситуацию с пособием по безработице. По ее словам, вопрос о повышении размера пособия сейчас не рассматривается. Также чиновники отложили принятие решения о введении страхования от безработицы, которое начали разрабатывать осенью прошлого года.
 
В августе этого года средний размер пособия по безработице составлял около 28 рублей. 
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