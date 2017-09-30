Министр труда рассказала, что будет с зарплатами и пособием по безработице

Во время прямой телефонной линии в субботу, 30 сентября, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказала, что будет с зарплатами и пособием по безработице. Задание по достижению средней заработной платы в Беларуси к концу года 1 тыс. рублей будет выполнено, а размер пособия по безработице пока останется без изменений.

смотрите также Белстат: 6% населения Беларуси живет за чертой бедности По итогам января-августа средняя зарплата отстает от установленного графика в отдельных регионах и отдельных видах деятельности. Однако, по словам министра, это не помешает выполнить плановое задание по обеспечению уровня средней зарплаты по Беларуси в тысячу рублей к концу 2017 года. Ирина Костевич напомнила, что в сентябре была увеличена тарифная ставка первого разряда для бюджетников, а также повышены зарплаты госслужащих. «Это окажет свое влияние на показатели роста зарплаты в целом по стране», - цитирует ее БелТА По данным Белстата, в августе средняя заработная плата в Беларуси выросла на 16,9 рубля . Она составила 844,4 рубля, или около 435 долларов. Также глава Минтруда прокомментировала ситуацию с пособием по безработице. По ее словам, вопрос о повышении размера пособия сейчас не рассматривается. Также чиновники отложили принятие решения о введении страхования от безработицы, которое начали разрабатывать осенью прошлого года. В августе этого года средний размер пособия по безработице составлял около 28 рублей.