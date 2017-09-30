Проект указа о добровольной уплате ипэшниками взносов в ФСЗН готов

Министерство труда Беларуси подготовило проект указа об уплате индивидуальными предпринимателями, которые являются плательщиками единого налога, страховых взносов пропорционально отработанному времени. Об этом в субботу, 30 сентября, сообщила глава министерства Ирина Костевич.

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По ее словам, сейчас этот документ проходит согласование с другими органами госуправления. Проект указа предусматривает, что индивидуальные предприниматели, которые приостанавливают деятельность, будут освобождены от обязательной уплаты страховых взносов в ФСЗН. Они смогут делать отчисления на добровольной основе.

Ирина Костевич также отметила, что пока говорить о сроках принятия указа рано. «Это рабочий процесс, для того чтобы отработать и снять все замечания всех органов госуправления. К тому же это согласование на уровне президента», - пояснила она.