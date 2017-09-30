Белорусская биатлонистка Дарья Блашко получила украинское гражданство

21-летняя белорусская биатлонистка Дарья Блашко окончательно перешла в сборную Украины. Накануне стало известно, что Петр Порошенко подписал указ о предоставлении девушке украинского гражданства.

Руководитель Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал Sport.ua , что украинский паспорт для Дарьи Блашко скоро будет готов. «Что касается возможности выступать, то сейчас мы подали официальный запрос и ожидаем ответа от белорусских коллег», - заявил он.

Сама спортсменка говорит, что приняла окончательное решение выступать за Украину. «В сборной Украины очень хороший коллектив, никто никаких преград не создает, не ругается. Я считаю, все очень хорошо», - отметила она.

Дарья Блашко является двукратной чемпионкой мира среди юниоров, обладательницей юниорского кубка IBU. Неоднократно завоевывала медали на первенствах Беларуси среди девушек по биатлону и летнему биатлону.

Девушка покинула сборную Беларуси и перешла в команду Украины в межсезонье. Однако она еще не получила разрешение на участие в международных соревнованиях. В конце сентября Дарья приняла участие в чемпионате Украины по летнему биатлону и выиграла золотую медаль в спринтерской гонке на 7,5 км‍.