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30. 09. 2017

Белорусская биатлонистка Дарья Блашко получила украинское гражданство

21-летняя белорусская биатлонистка Дарья Блашко окончательно перешла в сборную Украины. Накануне стало известно, что Петр Порошенко подписал указ о предоставлении девушке украинского гражданства.

Руководитель Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал Sport.ua, что украинский паспорт для Дарьи Блашко скоро будет готов. «Что касается возможности выступать, то сейчас мы подали официальный запрос и ожидаем ответа от белорусских коллег», - заявил он.
 
Сама спортсменка говорит, что приняла окончательное решение выступать за Украину. «В сборной Украины очень хороший коллектив, никто никаких преград не создает, не ругается. Я считаю, все очень хорошо», - отметила она.
 
Дарья Блашко является двукратной чемпионкой мира среди юниоров, обладательницей юниорского кубка IBU. Неоднократно завоевывала медали на первенствах Беларуси среди девушек по биатлону и летнему биатлону. 
 
Девушка покинула сборную Беларуси и перешла в команду Украины в межсезонье. Однако она еще не получила разрешение на участие в международных соревнованиях. В конце сентября Дарья приняла участие в чемпионате Украины по летнему биатлону и выиграла золотую медаль в спринтерской гонке на 7,5 км‍.
 
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