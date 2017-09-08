AOC подобрала студентам мониторы с новейшими технологиями

Компания AOC, один из ведущих производителей дисплеев, подготовила подборку моделей, которые соответствуют различным требованиям студентов.

Тем, кто предпочитает оригинальный дизайн, производитель предлагает мониторы серии PDS. Дисплеи этой линейки разработаны совместно с дизайнерским домом Studio F. A. Porsche. 24-дюймовый безрамочный AOC PDS241 поддерживает фирменную технологию SuperColor WCG и демонстрирует широкую цветовую палитру. AOC PDS271 диагональю 27 дюймов построен на матрице AH-IPS и оборудован изящной металлической подставкой премиум-класса.

Геймерам AOC рекомендует мониторы игровой серии AGON. Они поддерживают технологию Flicker-Free, устраняющую мерцание подсветки, и Low Blue Light, уменьшающую излучение вредного синего света. Подставка Ergo Dial Base позволяет регулировать высоту и поворот корпуса для максимально комфортной игры.

Изогнутый AG322QCX с 31,5-дюймовой VA панелью и разрешением QHD имеет радиус изгиба 1800 мм для эффекта полного погружения. Частота обновления 144 Гц и технология AMD FreeSync гарантирует плавность и реалистичность динамичных сцен.

AG251FG диагональю 24,5 дюйма с TN-панелью и разрешением Full HD может похвастаться частотой обновления 240 Гц, временем отклика 1 мс и функцией ULMB NVIDIA для устранения размытости объектов в движении. Изогнутый 35-дюймовый AOC AG352UCG с разрешением UltraWide QHD с радиусом изгиба 2000 мм имеет частоту обновления 100 Гц и поддерживает технологию NVIDIA G-SYNC, которая нивелирует разрывы экрана, подвисания и подтормаживания.

Тем, кто ищет монитор с простым, лаконичным дизайном, AOC предлагает обратить внимание на серию 90, которая включает 24- и 27-дюймовые дисплеи, построенные на матрицах IPS.