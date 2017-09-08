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29. 09. 2017

В польском магазине повесили дискриминирующую украинцев табличку

В магазине Bimex в польском городе Барлинек Западнопоморского воеводства разместили табличку о том, что каждого гражданина Украины на выходе будут проверять. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщает польский Центр по мониторингу расового и ксенофобского поведения на своей странице в соцсети Facebook.

Судя по фото, табличка с надписью "Внимание! Каждый гражданин Украины, при прохождении кассы подвергается проверке" была на украинском и польском языках.

В самом Центре по мониторингу сообщили, что они проинформировали об этой ситуации прокуратуру, омбудсмена и посольство Украины в Польше.

"Это скандальный пример дискриминации по признаку гражданства. Мы сделаем все возможное, чтобы повесившие эту табличку ответили за это", – говорится в заявлении Центра.

Отметим, что собственник магазина Bimex Ежи Битель польскому СМИ сообщил, что табличку уже сняли. В то же время, он сказал, что украинцы – это проблема не только в его магазине, но и во всем Барлинке, ведь они воруют значительно чаще, чем поляки.

"На самом деле она висела сутки, но ее уже сняли. Я сказал сделать ее под влиянием импульса, слишком быстро. Не таким должно было быть содержание таблички. Искренне прошу прощения перед всеми, кто чувствует себя оскорбленным. Таблички с таким содержанием не может быть", – заявил он.

Источник: korrespondent.net

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