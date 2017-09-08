SVEN представляет компактную настольную акустику SVEN 380

Компания SVEN специально к началу нового учебного года представила акустику SVEN 380 типа 2.0, которая отлично подойдет студентам и офисным сотрудникам. Сдержанный дизайн впишется в строгий интерьер рабочего места и не будет отвлекать внимание пользователя от дел.

Компактная акустика воспроизводит сочный бас благодаря пассивному излучателю. Поэтому ее можно использовать для прослушивания музыки разных направлений, просмотра фильмов и озвучки игр. SVEN 380 оборудована регулятором громкости, который расположен на правой боковой панели. Питание устройства происходит от USB-порта компьютера или адаптера 5V DC. К источникам звука колонка подключается с помощью кабеля mini-jack (3,5 мм).