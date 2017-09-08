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29. 09. 2017

SVEN представляет компактную настольную акустику SVEN 380

Компания SVEN специально к началу нового учебного года представила акустику SVEN 380 типа 2.0, которая отлично подойдет студентам и офисным сотрудникам. Сдержанный дизайн впишется в строгий интерьер рабочего места и не будет отвлекать внимание пользователя от дел.

Компактная акустика воспроизводит сочный бас благодаря пассивному излучателю. Поэтому ее можно использовать для прослушивания музыки разных направлений, просмотра фильмов и озвучки игр.

SVEN 380 оборудована регулятором громкости, который расположен на правой боковой панели. Питание устройства происходит от USB-порта компьютера или адаптера 5V DC. К источникам звука колонка подключается с помощью кабеля mini-jack (3,5 мм).

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