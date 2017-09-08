Фильм "Оно" стал самым кассовым хоррором в истории кино

Фильм собрал в прокате уже свыше 500 миллионов долларов. Ранее самым кассовым хоррором считался фильм "Изгоняющий дьявола", который заработал 441 миллион долларов, напоминает РИА "Новости"

"Достижение отметки в 500 миллионов долларов — это не так уж сложно для хорошего блокбастера, но для фильма ужасов это войдет в историю. Мы не можем не гордиться этим фактом", — заявила Кролл.

Она поздравила режиссера Андреса Мускетти с успехом, а также отметила, что съемочная команда создала фильм, который затронул зрителей по всему миру.

Кинолента по уже экранизировавшейся книге Стивена Кинга повествует о семи подростках в городке Дерри. В нем пропадают дети, которых похищает жуткий клоун Пеннивайз.