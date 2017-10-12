В Беларуси стартует пробная перепись населения

Со 2 по 13 октября в Молодечненском районе пройдет пробная перепись населения, которая станет подготовительным этапом переписи населения Беларуси 2019 года. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.

Предусмотрены два способа прохождения опроса, любой из которых граждане могут выбрать сами. Так, в один из дней опроса к ним домой может прийти переписчик, который перед тем, как начать задавать вопросы, обязан показать удостоверение, паспорт, специальную сумку с логотипом пробной переписи и светоотражающим элементом, планшет для опроса.

Также пройти опрос можно на специально оборудованных для этих целей стационарных участках, которые расположены в Молодечно по адресам улицы Дроздовича, 5в и Машерова, 3, площадь Центральная, 2, агрогорок Лебедева, площадь Центральная, 14 и деревня Тюрли, ул.Молодечненская, 1.

Никаких других способов проведения опроса не предусмотрено.

В ходе пробной переписи будет задано 49 вопросов, ответы на которые позволят получить подробную демографическую, национальную и социально-экономическую характеристику населения. Они будут касаться возраста, семейного положения, места рождения, уровня образования, гражданства, национальности, владения языками, занятости, источников доходов, жилищных условий, сельскохозяйственной деятельности и др. Кроме того, будет изучено мнение населения о способах их участия в переписи 2019 года: самостоятельно через интернет; на стационарном участке; опрос переписчиком дома.