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01. 10. 2017

В Донецкой области ищут трех рыбаков

В Донецкой области спасатели ищут трех рыбаков, пропавших в открытом море. Мужчины вышли в открытое море в с. Бердянское Волновахского района 28 сентября в 7.30, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Около 12.00 лодка исчезла за горизонтом. 29-30 сентября проводились поисково-спасательные работы в акватории Азовского моря и вдоль побережья. Поиски результатов сейчас не дали. Всего к поискам привлечены 19 человек и 6 единиц техники.

Напомним, в феврале в Одесской области на рыбалке утонули пять мужчин.

Источник: korrespondent.net

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