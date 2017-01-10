В Донецкой области ищут трех рыбаков

В Донецкой области спасатели ищут трех рыбаков, пропавших в открытом море. Мужчины вышли в открытое море в с. Бердянское Волновахского района 28 сентября в 7.30, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Около 12.00 лодка исчезла за горизонтом. 29-30 сентября проводились поисково-спасательные работы в акватории Азовского моря и вдоль побережья. Поиски результатов сейчас не дали. Всего к поискам привлечены 19 человек и 6 единиц техники.

Напомним, в феврале в Одесской области на рыбалке утонули пять мужчин.

Источник: korrespondent.net