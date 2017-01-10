В эфире радиостанций сейчас звучат более 40% песен на украинском языке, хотя к ноябрю по квотам должно звучать 25%. Об этом сообщила глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар в своей статье для Зеркала недели. Украина.

"Весь этот год действовала квота 25%, с ноября – установленный законом на радио минимум – 30% песен. Но ситуация оказалась значительно более оптимистичной, чем наши самые смелые предположения. Уже сейчас реальная доля украинских песен в радиоэфире – более 40%", – пишет Сюмар.

Однако она подчеркивает, что развивать информационную сферу только запретами нельзя.

"Нужны стимулы. Положительные и действующие. И деньги в их ряду занимают не последнее место", – констатирует Сюмар.

Cмотрите фотогалерею: ВР: Доля украинских песен на радио превышает квоты

Напомним, 23 мая 2017 года Верховная Рада приняла законопроект, устанавливающий обязательную квоту украиноязычного контента на телевидении в объеме 75% от общего объема. Законопроект вступает в силу через четыре месяца после публикации в официальном издании.

Источник: korrespondent.net