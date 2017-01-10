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01. 10. 2017

Референдум в Каталонии: Меркель поддержала Мадрид

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила полную поддержку позиции испанского правительства по вопросу референдума о независимости Каталонии. Об этом она сообщила во время телефонного разговора с премьер-министром Испании Мариано Рахоем, сообщает испанское новостное агентство EFE.

Агентство со ссылкой на собственные источники в органах исполнительной власти Испании сообщило, что глава бундестага "выразила полную поддержку главе испанской исполнительной власти и выразила свое доверие и приверженность существующему конституционному порядку и уважению законов".

Напомним, власти Каталонии намерены провести 1 октября референдум о независимости, который не признает Испания. Парламент автономного сообщества 6 сентября принял закон о референдуме. Избиратели должны ответить на вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".

Так, центральные власти Испании заблокировали электронную систему подсчета голосов избирателей в Каталонии.

Источник: korrespondent.net

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