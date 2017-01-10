Лента RSS
Подписаться на ленту
01 октября 2017, воскресенье, 06:19
+10°C
Завтра +11°C
+10°C
Завтра +11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,31
01. 10. 2017

Из китайского зоопарка сбежали 78 крокодилов

В китайской провинции Сычуань из зоопарка сбежали 78 детенышей крокодилов. Как сообщает Daily Mail, крокодилы устроили "побег" во время ремонта в террариуме.

Зоопарку уже удалось вернуть 73 рептилии. По словам сотрудников зоопарка, сбежавшие крокодилы не представляют опасности для человека, пока не подрастут.

Пропавшие рептилии относятся к сиамским крокодилам, находящимся под угрозой вымирания: в Китае они считаются деликатесом. Также они часто становятся жертвами браконьеров из-за своей кожи.

Ранее в малайзийском городе Лимбанг, в штате Саравак, крупный крокодил приполз к магазину одного из местных жителей.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Ну, что нового
в школе, сын?
— Расценки, папа.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Велосипедисты в городе

Нужно ли разрешать велосипедистам ездить по проезжей части?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.