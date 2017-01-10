Из китайского зоопарка сбежали 78 крокодилов

В китайской провинции Сычуань из зоопарка сбежали 78 детенышей крокодилов. Как сообщает Daily Mail, крокодилы устроили "побег" во время ремонта в террариуме.

Зоопарку уже удалось вернуть 73 рептилии. По словам сотрудников зоопарка, сбежавшие крокодилы не представляют опасности для человека, пока не подрастут.

Пропавшие рептилии относятся к сиамским крокодилам, находящимся под угрозой вымирания: в Китае они считаются деликатесом. Также они часто становятся жертвами браконьеров из-за своей кожи.

Ранее в малайзийском городе Лимбанг, в штате Саравак, крупный крокодил приполз к магазину одного из местных жителей.

Источник: korrespondent.net