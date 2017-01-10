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01. 10. 2017

Канада вложила $200 млн в уничтожение химоружия в России

Канада с 2002 года вложила более 200 млн долларов в поддержку создания заводов по уничтожению задекларированного российской химического оружия. Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Фриланд.

"Канада гордится своей лидерской позицией, которая заключалась в предоставлении с 2002 года более 200 млн долл. в поддержку создания заводов по уничтожению задекларированного российского химического оружию. В их число входит и предприятие в Кизнере, построенное для ликвидации 5440 тонн смертоносных нервных агентов", – отметила глава МИД Канады, передает корреспондент Укринформа.

Фриланд добавила, что успешное уничтожение этого вида оружия массового поражения в России свидетельствует об эффективности действий мирового сообщества.

Напомним, 25 сентября в России заявили о завершении процесса полной ликвидации химического оружия. 

Источник: korrespondent.net

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