Папа Римский призвал Италию "расширять площади" для мигрантов

Папа Римский Франциск призвал мэров итальянских городов удвоить усилия по интеграции прибывающих в Италию беженцев. Об этом понтифик говорил на встрече с мэрами в Ватикане, сообщает Associated Press.

Франциск отметил, что понимает все трудности, с которыми сталкиваются городские власти из-за наплыва беженцев в последние годы, и призвал к "новой этике", нацеленной на то, чтобы "не оставлять прибывших на нашу территорию на обочине", а создавать места, где бы люди могли "встречаться и общаться друг с другом".

По словам Франциска, нужно "расширять площади", а не строить "высокие башни".

Отметим, на этой неделе Франциск начал кампанию, призывающую политиков и людей выходить на улицу, встречаться с мигрантами и слушать их истории, а не рассматривать их как "безликую статистику".

Ранее Франциск назвал центры для беженцев "концлагерями", призвав правительства стран мира улучшить условия проживания мигрантов.

Источник: korrespondent.net