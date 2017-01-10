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01. 10. 2017

В Швеции массовые задержания на марше неонацистов

В Швеции десятки людей были задержаны из-за столкновений неонацистов и антифашистов с полицией во время марша ультраправой группы "Северное движение сопротивления" (NMR). Мероприятие проходило в субботу, 30 сентября, в Гетеборге, сообщает Reuters.

"Северное движение сопротивления" собрало сотни людей для марша, на проведение которого было получено разрешение полиции.

Шведская полиция заявила, что было задержано не менее 20 человек. Во время столкновений один полицейский получил легкое ранение.

Cмотрите фотогалерею: В Швеции массовые задержания на марше неонацистов

Стоит отметить, что членство в нацистских организациях не является незаконным в Швеции.

Ранее сообщалось, что сайт американских неонацистов The Daily Stormer переехал на российский домен .ru.

Источник: korrespondent.net

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