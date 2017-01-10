На границе с РФ задержали двух турок, незаконно въехавших в Украину

Пограничники Сумского отряда задержали двоих граждан Турции, незаконно въехавших в Украину. Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, также задержан также украинец, который на автомобиле службы такси привез иностранцев к пограничному пункту.

В ходе проверки выяснилось, что граждане Турции въехали ранее на территорию Украины незаконно. Задержанные доставлены в отделение пограничной службы Краснополье.

Ранее на границе с Польшей в пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин" задержали литовца, который хотел ввезти в Украину 75 кг гашиша.

Источник: korrespondent.net