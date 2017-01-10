Лента RSS
Подписаться на ленту
01 октября 2017, воскресенье, 06:18
+10°C
Завтра +11°C
+10°C
Завтра +11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,31
01. 10. 2017

Госдеп: КНДР не желает вести мирные переговоры

Пхеньян не проявляет ни малейшей заинтересованности в проведении переговоров с Вашингтоном о свертывании своей ядерной программы. Об этом говорится в заявлении официального представителя Государственного департамента США Хизер Науэрт в Twitter.

"У американских дипломатов есть несколько открытых каналов, по которым мы можем общаться с официальными лицами северокорейского режима", – говорится в заявлении Науэрт.

"Несмотря на заверения, что Соединенные Штаты не заинтересованы в содействии развалу нынешнего режима, не преследуют смену режима, ускорение воссоединения полуострова или мобилизации сил к северу от демилитаризованной зоны, северокорейские чиновники не показали никаких признаков того, что они заинтересованы или готовы к переговорам относительно денуклеаризации", – отмечается в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал новые санкции в отношении Северной Кореи из-за ее ядерной программы.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

— Ну, что нового
в школе, сын?
— Расценки, папа.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Велосипедисты в городе

Нужно ли разрешать велосипедистам ездить по проезжей части?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.