Госдеп: КНДР не желает вести мирные переговоры

Пхеньян не проявляет ни малейшей заинтересованности в проведении переговоров с Вашингтоном о свертывании своей ядерной программы. Об этом говорится в заявлении официального представителя Государственного департамента США Хизер Науэрт в Twitter.

"У американских дипломатов есть несколько открытых каналов, по которым мы можем общаться с официальными лицами северокорейского режима", – говорится в заявлении Науэрт.

"Несмотря на заверения, что Соединенные Штаты не заинтересованы в содействии развалу нынешнего режима, не преследуют смену режима, ускорение воссоединения полуострова или мобилизации сил к северу от демилитаризованной зоны, северокорейские чиновники не показали никаких признаков того, что они заинтересованы или готовы к переговорам относительно денуклеаризации", – отмечается в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал новые санкции в отношении Северной Кореи из-за ее ядерной программы.

Источник: korrespondent.net