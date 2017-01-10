Муженко летит в США

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в октябре посетит США, где проведет ряд двусторонних встреч и примет участие в конференции по безопасности. Об этом он сообщил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"В октябре у меня запланирован визит в США, где планируется встреча с главой Объединенного комитета начальников штабов и еще ряд двусторонних встреч. Также я приму участие в конференции по безопасности стран НАТО и партнеров, на которой, в том числе, будут рассматриваться вопросы реагирования на террористические угрозы", – сказал Муженко.

По его словам, американская сторона удовлетворила запрос и пообещала ознакомить с работой Межвидового центра подготовки вооруженных сил США.

"Также мы собираемся посетить ряд военных баз Национальной гвардии Калифорнии. Кстати, национальные гвардейцы Калифорнии имеют более 20 лет опыта партнерства именно с Вооруженными силами Украины", – добавил начальник Генштаба ВСУ.

Ранее специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что решение Вашингтона о предоставлении Украине летального оружия не будет зависеть от взрывов на складе боеприпасов в Калиновке.

Источник: korrespondent.net