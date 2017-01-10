В Канаде экстренно сел самый большой в мире пассажирский самолет

Самый большой в мире пассажирский самолет Аэробус А-380 авиакомпании Air France совершил вынужденную посадку в городке Канады из-за повреждения одного из двигателей. Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщает Укринформ со ссылкой на администрацию аэропорта городка Гуз Бэй на востоке острова Ньюфаундленд.

Отмечается, что рейс вылетел из Парижа и направлялся в Лос-Анджелес, но над Атлантическим океаном у него внезапно возникли проблемы с одним из четырех двигателей.

По словам пассажиров, во время полета раздался звук, подобный взрыву. После этого самолет резко снизил высоту, однако после этого сразу выровнялся и вернулся на предыдущий курс. Между поломкой и экстренным приземлением прошло около 90 минут. После приземления аэропорт пришлось закрыть на короткое время, чтобы убрать со взлетной полосы обломки, выпавшие из поврежденного двигателя.

Пока пассажиры ожидают нового самолета на замену. Отмечается, что на борту Аэробуса А-380 находилось около 500 человек.

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Напомним, ранее в Стамбуле во время посадки разбился самолет.

Источник: korrespondent.net