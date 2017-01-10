ГСЧС: В Калиновке продолжается одиночная детонация

На военных складах в Калиновке Винницкой области по состоянию на утро воскресенья, 1 октября, наблюдается одиночная детонация боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

“По состоянию на 7 часов 1 октября открытых очагов горения нет, наблюдается одиночная детонация боеприпасов”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что пиротехнический отряд ГСЧС Украины обследовал на наличие взрывоопасных предметов 7800 га территории, продолжается выполнение заявок от населения по выявлению подозрительных предметов.

“Всего с начала выполнения работ получено 288 заявок, выполнено – 280, обнаружено и изъято 439 взрывоопасных предметов”, – сообщили спасатели.

Остается закрытым движение воздушного транспорта в радиусе 40 км от Калиновки.

Также сообщается, что все населенные пункты подключены к электроснабжению, продолжаются работы по восстановлению газоснабжения.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в Минобороны заявили, что на военном складе под Калиновкой больше не фиксируются взрывы.

Напомним, вечером 26 сентября начались взрывы на территории арсенала вблизи города Калиновка. По данным Минобороны, на складах находилось 83 тысячи тонн боеприпасов, из них 68 тонн были готовы к применению.

С территории Винницкого и Калиновского районов эвакуировали около 30 тысяч человек.

Источник: korrespondent.net