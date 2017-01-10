Обрушения заграждений на трибуне во Франции: пострадали 29 человек

На стадионе во французском городе Амьен в результате падения с трибуны после обрушения защитных заграждений по меньшей мере 29 человек получили травмы.

По данным спасательной службы города, четверо пострадавших получили серьезные травмы, однако их жизни ничего не угрожает.

Причина обрушения заграждений пока не установлена.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции на стадионе Амьена во время футбольного матча обрушились ограждения на трибуне, в результате пострадали по меньшей мере 18 человек.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net