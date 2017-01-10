Референдум в Каталонии: у избирательных участков формируются очереди

Жители Каталонии начинают формировать очереди для голосования на референдуме о независимости утром в воскресенье, 1 октября, за несколько часов до открытия участков. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что очереди избирателей начали формироваться на нескольких избирательных участках в школах Барселоны. Перед участками в центре каталонской столицы собрались сотни избирателей, которые ждут их открытия, а также намерены помешать полиции заблокировать их работу.

Несмотря на дождь, люди продолжают приходить, в частности, в районах Грасия, Рамблас и возле площади Каталонии.

Официально голосование начнется в 09.00 по местному времени и продлится до 20.00.

Ранее планировалось открыть 2315 избирательных участков, на которых смогут проголосовать 5,3 миллиона избирателей. Работу участков должны были обеспечить более семи тысяч волонтеров.

Напомним, власти Каталонии намерены провести 1 октября референдум о независимости, который не признает Испания. Парламент автономного сообщества 6 сентября принял закон о референдуме. Избиратели должны ответить на вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".

Так, центральные власти Испании заблокировали электронную систему подсчета голосов избирателей в Каталонии.

Источник: korrespondent.net